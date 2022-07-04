Передача данных с Запорожской АЭС восстановлена

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Дистанционная передача данных о гарантиях безопасности с Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск, восстановлена, сообщает МАГАТЭ.

"МАГАТЭ и украинский оператор Запорожской АЭС восстановили дистанционную передачу данных о гарантиях с объекта после недельного перерыва", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

При этом в сообщении в этот раз ничего не говорится о возможном визите Гросси на Запорожскую АЭС, на котором он ранее неоднократно настаивал.

Вместе с тем, Госинспекция ядерного регулирования Украины заявила в фейсбуке (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), что в ходе встречи главы инспекции Олега Корикова с Гросси на профильном совещании по ядерной безопасности в Вене, стороны достигли взаимопонимания о том, что обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на этой АЭС в нынешних условиях невозможно.

"Энергоатом", оператор Украинских АЭС, сообщил, что 1 июля 2022 года восстановил утраченную 25 июня связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

По утверждению "Энергоатома", МАГАТЭ утратило дистанционную связь со своей системой наблюдения за гарантиями ядерной безопасности, установленной на этой АЭС, из-за отключения в городе Энергодаре сетей всех украинских операторов мобильной связи, в том числе и Vodafone, с которым у агентства действует контракт на передачу данных.

Ранее передача данных с Запорожской АЭС прерывалась с 30 мая до 12 июня.

По данным Минобороны РФ, Запорожская АЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.