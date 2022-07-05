Суд во Львове запретил деятельность Компартии Украины

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Восьмой апелляционный административный суд (Львов) запретил во вторник деятельность Коммунистической партии Украины.

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении на странице суда в соцсетях.