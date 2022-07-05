Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

Суд во Львове запретил деятельность Компартии Украины

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Восьмой апелляционный административный суд (Львов) запретил во вторник деятельность Коммунистической партии Украины.

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении на странице суда в соцсетях.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВД Франции поделил оппозиционные партии на "противников" и "врагов"

Глава МВД Франции поделил оппозиционные партии на "противников" и "врагов"

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

"Беларуськалий" начал экспортировать хлоркалий через российские порты

Столтенберг заявил о старте ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Столтенберг заявил о старте ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Пандемия коронавируса

Франция из-за роста заболеваемости COVID-19 может ввести санитарные пропуска на границах

Франция из-за роста заболеваемости COVID-19 может ввести санитарные пропуска на границах

Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

Что случилось этой ночью: вторник, 5 июля

Япония запретила импорт золота из РФ, а также оказание аудиторских и консалтинговых услуг

Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов

Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });