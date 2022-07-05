Украина запланировала увеличить пропускную способность дунайских портов в 1,7 раза

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Украина планирует увеличить пропускную способность портов на Дунае в 1,7 раза – до 25 млн тонн в год. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков в ходе форума в Лугано (Швейцария) во вторник.

"Мы начали с 400 тыс. тонн в марте, а сейчас 1,5 млн тонн, которые мы достигли. И мы это достигли с ограниченными ресурсами и инвестициями", - сказал он.

Так, в планах Мининфраструктуры модернизация портов "Измаил", "Рени", "Усть-Дунайск", строительство новых терминалов, в том числе мультимодальных, и хабов.

Кроме того, планируется проведение дноуглубления дунайских портов, дальнейшая реализация проекта глубоководной навигации "Дунай - Черное море", строительство флота внутреннего плавания, ремонт и модернизация существующего парка, привлечение подержанного парка для максимально быстрого эффекта, строительство и модернизация подъездных ж/д путей, создание условий для беспрепятственного дорожного сообщения.

Согласно презентации, представленной Кубраковым, требуемые инвестиции для реализации данных проектов составляют $200 млн.