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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Подавляющее число американцев заявили, что США движутся в неправильном направлении

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Девять из десяти американцев считают, что развитие страны идет по неправильному пути, сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Монмутского университета.

Всего 10% опрошенных поддерживают путь, по которому идет страна. В основном это пожилые американцы. 88% заявили, что страна движется по неверному пути.

16% опрошенных в возрасте 55 лет и старше выразили мнение относительно того, что США движутся в правильном направлении, в то время, как в категории от 35 до 54 лет, 8% опрошенных придерживаются такого же мнения, в возрасте от 18 до 34 лет - 5% респондентов.

США
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