Блинкен не будет участвовать в фотосессиях глав МИД G20 с участием Лаврова

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует позировать на официальных групповых фотографиях с другими министрами на G20 в Индонезии из-за присутствия министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"На протяжении недель США и их союзники по G7, которые также состоят и в G20, обсуждали, как реагировать на присутствие Лаврова на встречах министров крупнейших 20 экономик мира на Бали", - передает телеканал со ссылкой на американские и европейские источники.

По информации источников, обсуждались различные варианты - в том числе и бойкот встреч, однако в Вашингтоне приняли решение, что Блинкен не будет участвовать в групповых фотосессиях. В рабочих мероприятиях он участвовать будет, поскольку администрация США хочет "бросить вызов России, а не отдавать ей трибуну". Также США не хотят ставить в неловкое положение Индонезию, которая принимает эту встречу.

Представитель госдепа Нед Прайс накануне заявил, что ожидать двусторонних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе предстоящей встречи G20 не стоит.

Встреча глав МИД "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 7-8 июля.