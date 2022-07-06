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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В Аргентину поставлено более 800 тысяч доз второго компонента "Спутника V"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Компания Laboratorios Richmond поставила правительству Аргентины 819 тысяч доз второго компонента вакцины "Спутник V", которые уже распределены по стране для вакцинации населения, сообщили журналистам в Центре имени Гамалеи.

В центре подчеркнули, что российская вакцина играет важную роль в защите здоровья людей с учетом увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Аргентине на 6% по сравнению с показателями прошлой недели. Кроме того, как напомнили в центре, в конце июня в стране был зафиксирован первый случай смерти от подварианта BA.5 штамма "омикрон".

"Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" формирует более высокий средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" по сравнению с другой ведущей вакциной, согласно данным уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия)", - напомнили в центре, уточнив, что исследование было проведено совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Гамалеи.

В Центре также отметили, что штамм "омикрон" и его подвиды ВА.4 и ВА.5 являются причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом в США, Южной Африке и 70 других странах, который наблюдается в последнее время.

Аргентина, как напомнили в центре, стала первой из латиноамериканских стран, которая официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории, вакцинация российским препаратом началась 29 декабря 2020 года. Первая партия "Спутника V" в Аргентине была произведена компанией Laboratorios Richmond в апреле 2021 года.

"Спутник V" зарегистрирован в 71 стране мира с общей численностью населения более 4 млрд человек.

Аргентина Спутник V коронавирус
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