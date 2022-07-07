Перебежчики из КНДР отправили на родину с воздушными шарами медикаменты и листовки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Группа северокорейских перебежчиков отправила в КНДР воздушные шары с необходимыми при COVID-19 медикаментами, а также осуждающие Пхеньян баннеры, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап".

Неправительственная организация "Борцы за свободную Северную Корею" выпустила из города Кимпхо в сторону КНДР 20 воздушных шаров, в которых было 70 тыс. жаропонижающих таблеток, 30 тыс. таблеток витамина С и 20 тыс. медицинских масок.

Также к воздушным шарам были прикреплены большие баннеры, опровергающие заявление Северной Кореи о том, что первые случаи COVID-19 в КНДР могли быть занесены в страну из Южной Кореи.

"Мы осуждаем лицемера Ким Чен Ына, который позволил распространиться инфекционной болезни из Китая и возложил вину на листовки, направленные против Севера", - цитирует агентство надпись на одном из отправленных баннеров.

На прошлой неделе ЦТАК со ссылкой на расследование Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба сообщило, что органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.

"Выяснилось, что симптомы лихорадки начали проявляться у некоторых лиц, въезжавших в столицу из села Ипхо уезда Кымган провинции Канвон в середине апреля", - говорилось в сообщении.

Предполагаемыми нулевыми пациентами названы некий 18-летний военнослужащий Ким и пятилетний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо контактировали со "странной вещью".

"У них выявились клинические особенности, рассматриваемые в качестве начального симптома злокачественной пандемии, тест на новый коронавирус дал положительный результат", - сообщает ЦТАК.

При этом в тексте не уточняется, о каком именно предмете идет речь. Однако ЦТАК сообщает, что Государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий издал инструкцию, в которой подчеркивается необходимость "бдительно обращаться со странными вещами, прилетающими с ветром (...) и воздушными шарами" в приграничную зону.

В инструкции также содержится призыв к укреплению системы отчетности об обнаружении "странных вещей", их сбору и уничтожению.