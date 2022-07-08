Итальянская Snam в III кв. 2024 г. установит плавучий СПГ-терминал на Адриатике

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Итальянская Snam подписала соглашение с BW LNG о покупке плавучего терминала по хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) за $400 млн, сообщила компания.

Терминал BW Singapore, построенный в 2015 году, имеет емкость для хранения около 170 тыс. куб. м СПГ и номинальную мощность непрерывной регазификации около 5 млрд куб. м в год. BW Singapore с самого начала был развернут как плавучий СПГ-терминал, но может также использоваться для транспортировки СПГ.

Ожидается, что BW Singapore, который в настоящее время связан чартерным соглашением с третьей стороной до ноября 2023 года, будет установлен в верхней части Адриатического моря, недалеко от побережья Равенны. Его деятельность планируется начать в III квартале 2024 года после завершения всех работ, включая подключение к газотранспортной сети.

Это будет второй плавучий СПГ-терминал для Италии. По словам главы Snam Стефано Веньера, два плавучих СПГ-терминала обеспечат 13% национального спроса на газ, с их вводом мощности страны по регазификации превысят 30% спроса.

Веньер отметил, что обеспечить два этих новых объекта было непросто, поскольку на рынке наблюдается высокая международная конкуренция, растущая с каждой неделей.

В ближайшие месяцы Snam также начнет контрактовать регазификационные мощности терминала.