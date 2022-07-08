Иран начал военные учения в Каспийском море

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иран в пятницу начал военные учения под названием "Продолжительная безопасность 1401" в Каспийском море, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"Заместитель командующего военно-морскими силами в армии Ирана Хамзе Али Кавиани заявил, что Иран ежегодно проводит на Каспии военные учения "Продолжительная безопасность", отметив, что в учениях текущего года принимают участие корабли-ракетоносцы, вертолеты и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

По его словам, цель ежегодных учений - отработка взаимодействия войсковых соединений и обмен опытом.

Кавиани назвал Каспий морем мира и дружбы, отметив, что в Иране не позволят нарушить безопасность в районе самого крупного озера в мире.