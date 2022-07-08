Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Иран начал военные учения в Каспийском море

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иран в пятницу начал военные учения под названием "Продолжительная безопасность 1401" в Каспийском море, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"Заместитель командующего военно-морскими силами в армии Ирана Хамзе Али Кавиани заявил, что Иран ежегодно проводит на Каспии военные учения "Продолжительная безопасность", отметив, что в учениях текущего года принимают участие корабли-ракетоносцы, вертолеты и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

По его словам, цель ежегодных учений - отработка взаимодействия войсковых соединений и обмен опытом.

Кавиани назвал Каспий морем мира и дружбы, отметив, что в Иране не позволят нарушить безопасность в районе самого крупного озера в мире.

Иран Каспийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и главы Роскомнадзора

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

Лизингодатель SMBC Capital Aviation списал $1,6 млрд из-за оставшихся в РФ самолетов

РФ и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по позициям ВСУ в городах Николаев и Очаков

Синдзо Абэ умер после покушения

Синдзо Абэ умер после покушения

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });