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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

В США дайверы нашли потерянное бриллиантовое кольцо

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Водолазы из пожарной службы Кембриджа, штат Массачусетс достали со дна реки Чарльз бриллиантовое кольцо чикагской женщины сразу после того, как оно упало в воду. Об этом рассказывает агентство Associated Press.

Линн Эндрюс со своим супругом отдыхали на борту яхты. Женщина сняла кольцо, чтобы нанести солнцезащитный крем, и положила украшение в карман рубашки своего мужа. День был жаркий, и когда муж снял рубашку, кольцо упало в реку.

Пара сообщила о потере команде дайверов, которая патрулировала реку, и в течение пяти минут водолаз Джереми Марраш обнаружил кольцо и вернул его Линн.

К счастью, по словам Марраша, кольцо лежало под углом, из-за чего бриллиант мерцал, когда он освещал фонариком илистое дно реки.

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