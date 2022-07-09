Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Cargo Dragon стыкуется с МКС в 2021 г. Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с припасами, оборудованием и научными экспериментами на борту к Международной космической станции (МКС) состоится 15 июля, сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск инструмента для наблюдения за изменением климата к Международной космической станции в рамках 25-й миссии SpaceX по доставке коммерческих грузов на МКС на 20:44 по времени Восточного побережья США, 14 июля (15 июля в 03:44 МСК - ИФ) ", - говорится в сообщении на сайте управления.

Запуск корабля планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Всего, по данным управления, на станцию будет доставлено более 5,8 тонн грузов.

По плану американского космического ведомства, корабль прибудет на МКС 16 июля в 11:20 по времени Восточного побережья США (18:20 по Москве). Ему предстоит пристыковаться в автономном режиме к переднему порту модуля Harmony американского сегмента МКС.

Изначально запуск "грузовика" к станции с научными экспериментами, припасами и оборудованием для действующего экипажа станции планировали осуществить 10 июня.

Однако 7 июня специалисты NASA и SpaceX приняли решение отменить запуск корабля к станции из-за повышенной концентрации паров монометилгидразина в изолированной области системы двигателей малой тяги Draco, обнаруженной во время загрузки топлива и окислителя в баки космического корабля.

Впоследствии компоненты корабля, которым пары нанесли физический ущерб, были заменены или отремонтированы.

С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 24 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.