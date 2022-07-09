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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"
Тони Сирико
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американский актер Тони Сирико умер в возрасте 79 лет, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Его менеджер Боб Макгоуен сообщил, что Сирико скончался в доме престарелых в городе Форт-Лодердейл (Флорида). О причинах смерти не сообщается.

Сирико родился 29 июля 1942 года. Сниматься в кино он начал в 1970-х годах, а до этого неоднократно привлекал внимание полиции, 28 раз подвергался аресту и отбывал тюремный срок.

Наибольшую известность ему принесла роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано" (1999 - 2007 гг.)

Тони Сирико
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