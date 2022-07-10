Четырнадцать человек погибли в результате стрельбы на окраине Йоханнесбурга

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Четырнадцать человек стали жертвами стрельбы в тауншипе Соуэто на окраине Йоханнесбурга, сообщает агентство Associated Press в воскресенье.

Еще четверо доставлены в больницу, трое находятся в критическом состоянии. По предварительным данным полиции, группа нападавших подъехала к заведению в субботу вечером и открыла беспорядочную стрельбу, посетители бара пытались спастись бегством.

Начато расследование, мотивы нападения устанавливаются.