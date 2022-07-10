Свыше трех тысяч пожарных задействовали в тушении лесных пожаров в Португалии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Более трех тысяч пожарных задействованы в локализации разрушительных лесных пожаров в Португалии, в результате которых пострадали около 30 человек, передает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По их данным, медицинская помощь потребовалась 12 пожарным и 17 жителям.

Для содействия работе наземных бригад пожарных власти Португалии также направили десятки специально оборудованных самолётов.

Издание отмечает, что Евросоюз в воскресенье активировал программу помощи воздушному флоту для борьбы с пожарами, которая позволяет странам-членам блока использовать ресурсы для помощи Португалии в устранении возгораний. Как сообщил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, на помощь соседям быстро пришла Испания, которая мобилизовала два самолета для тушения пожаров с целью их отправки соседней стране.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отложил свои планы посетить Мозамбик на этой неделе "в связи с прогнозами погоды, которые указывают на очень серьезный риск возникновения лесных пожаров". Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза также отменил свою поездку в Нью-Йорк, где он должен был выступить на Экономическом и Социальном Совете ООН.

Западные СМИ сообщают, что, согласно прогнозам, температура воздуха в португальском регионе Алентежу во вторник может достигнуть 45 градусов по Цельсию. В остальных районах страны она может составит около 40 градусов по Цельсию.

Накануне в стране зафиксировали 125 очагов возгорания, что является рекордным показателем для одного дня в этом году. Правительство страны объявило режим повышенной готовности на период с 11 по 15 июля.

Португалия регулярно страдает от крупных разрушительных пожаров. В 2017 году в результате неконтролируемых лесных возгораний погибли более 100 человек.

В июне этого года 96% территории страны классифицировали как находящиеся в условиях "экстремальной" или "сильной" засухи.

Кроме того, от лесных пожаров также страдает Испания. Так, из-за пожара на юго-западе страны возле населенного пункта Эль-Ронкильо власти эвакуировали 30 человек. На места для локализации очагов возгорания направили 115 спасателей, а также самолеты и вертолеты.

В ЕС заявляют, что из-за изменения климата континент переживает тяжелый год в плане засух и лесных пожаров.