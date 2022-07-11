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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Лукашенко и Путин по телефону обсудили ход специальной военной операции

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы обороны Союзного государства, ход специальной военной операции на Украине и ряд экономических вопросов, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".

Обсуждались вопросы обороны Белоруссии и России, ход специальной военной операции, ситуацию на постсоветском пространстве, калининградский транзит, поставки российских энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта, отмечается в сообщении.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин
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