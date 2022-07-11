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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Взрывчатка найдена на пути машины главы временной администрации Херсонской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Самодельное взрывное устройство обнаружено на пути следования автомобиля главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается в телеграм-канале администрации.

"Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаружившие взрывчатку херсонцы сообщили ВС РФ о предполагаемом теракте, саперы обезвредили бомбу.

За последний месяц было совершено несколько покушений на чиновников в Херсонской области, один из них - глава департамента молодежной политики, семьи и спорта - погиб.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсонская область
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