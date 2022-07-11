Минэнерго Испании призвало снижать объемы закупок российского газа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Испании обратились к энергетическим компаниям с призывом сократить закупки российского газа, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Тересу Риберу.

"Мы сообщили газовым компаниям о том, что им следует рассмотреть возможность снижения закупок российского газа и диверсификации поставок", - приводит агентство ее слова.

Ранее сообщалось, что в июне этого года Россия стала вторым поставщиком газа для Испании.