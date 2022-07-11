Минск заявил Швеции протест из-за ситуации с находящимися в розыске гражданами Белоруссии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В министерство иностранных дел Белоруссии была вызвана посол Швеции в республике Кристина Юханнессон, которой заявили протест в связи с укрывательством и скрытым вывозом находящихся в розыске белорусских граждан.

"Шведской стороне был заявлен протест в связи с укрывательством и произведенным с участием сотрудников шведской дипломатической миссии в Минске скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Беларуси Виталия и Владислава Кузнечиков, обвиняемых в совершении повсеместно признанных общественно опасных деяний, влекущих ответственность в соответствии с уголовным законодательством", - сообщила в понедельник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Послу Швеции вручена соответствующая нота МИД Белоруссии.

"С учетом указанных недружественных шагов официального Стокгольма руководителю посольства Швеции доведены принятые белорусской стороной меры в отношении посольства и его сотрудников", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.

Ранее местные СМИ писали, что в сентябре 2020 года отец и сын Кузнечики укрылись в посольстве Швеции в Минске. Их обвиняли в участии в несанкционированной акции протеста в Витебске и сопротивлении сотрудникам милиции. Два года Кузнечики провели на территории дипмиссии. Между тем, госагентство БелТА сообщало, что в июне этого года при помощи шведских дипломатов им удалось покинуть Белоруссию и оказаться в Латвии.