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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ
Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бразилия может начать получать дизельное топливо из России в течение 60 дней, об этом достигнуты договоренности, заявил президент страны Жаир Болсонару.

"Решено, что в течение 60 дней российского дизельное топливо может начать сюда поступать. Уже существует такая возможность. Россия продолжает вести дела со всем миром", - сказал Болсонару, слова которого приводит в понедельник портал G1.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее в понедельник, выступая с заявлением перед сторонниками, она заявил, что Бразилия обсуждает закупку в России дизельного топлива, и что это топливо планируется покупать по гораздо более выгодной цене, чем у других поставщиков.

Бразилия Жаир Болсонару
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