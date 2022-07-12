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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Иранские СМИ сообщили о возможном визите Путина в Тегеран на следующей неделе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Агентство "Мехр" со ссылкой на председателя Комиссии по экономике иранского парламента Мохаммеда Резу Пур-Эбрахими сообщило, что президент России Владимир Путин может на следующей неделе посетить Иран.

По словам Пур-Эбрахими, возможные консультации Путина и иранского президента Ибрахима Раиси, вероятно, будут сфокусированы "на развитии экономического сотрудничества между Ираном и Россией".

Иран Владимир Путин
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