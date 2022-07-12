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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

Рейтинг Макрона снижается после переизбрания президентом

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Во Франции последний опрос общественного мнения показал, что по сравнению с прошлым месяцем деятельность президента Эммануэля Макрона одобряет меньшее количество французов.

Согласно исследованию, проведенному институтом общественного мнения Ifop и консалтинговым холдингом Fiducial по заказу журнала Paris Match и радиостанции Sud Radio, из 37% опрошенных, которые одобряют деятельность президента, лишь 9% одобряют ее "полностью", 28% - "скорее одобряют".

По данным этого опроса, президент за месяц потерял 4 пункта во мнении французов о его действиях. В июле 33% опрошенных "совсем не одобряют", а 30% "скорее не одобряют" то, что делает Макрон.

Газета Le Figaro пишет, что оценка действий президента его избирателями снижается со времени переизбрания Макрона на второй срок в апреле текущего года. Число одобрявших тогда достигало 44%.

Вместе с тем, 51% опрошенных считают, что их президент "хорошо защищает интересы французов за границей".

Франция Эммануэль Макрон
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