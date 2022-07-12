Первая леди США попросила прощения за сравнение латиноамериканцев с тако

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Первой леди США Джилл Байден пришлось просить прощения за неуместное сравнение латиноамериканцев с тако во время выступления перед латиноамериканской правозащитной организацией, сообщает во вторник Associated Press.

"Первая леди просит прощения: она не хотела выразить ничего, кроме искреннего восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу", - написал в твиттере представитель Байден Майкл Лароса.

Первая леди выступила с вызвавшим возмущение среди латиноамериканцев сравнением в понедельник в Сан-Антонио на ежегодной конференции UnidosUS - крупнейшей в стране латиноамериканской организации по защите гражданских прав и интересов. Она сказала, что латиноамериканское сообщество "выделяется так же, как магазинчики в Бронксе, так же прекрасно, как цветы в Майами и так же уникально, как тако на завтрак в Сан-Антонио".

Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов выразила свое недовольство в твиттере, заявив, что "мы не тако" и что первая леди и ее спичрайтеры должны уделить больше времени пониманию латиноамериканского сообщества.

Тако - известное блюдо мексиканской кухни, популярное, в частности, в США.