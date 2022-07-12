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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

Корсиканские сепаратисты взяли на себя ответственность за 16 терактов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Во Франции сепаратистская националистическая организация Фронт национального освобождения Корсики (FLNC) взяла на себя ответственность за 16 поджогов и взрывов летних резиденций некорсиканцев, строительных предприятий и полицейских автомобилей.

Французские СМИ сообщили во вторник со ссылкой на прокурора Аяччо, что национальная антитеррористическая прокуратура завела дело в связи с обнародованием коммюнике FLNC, в котором организация признает свои "акции", расцениваемые правоохранителями как теракты. Уголовная полиция также участвует в расследовании.

В коммюнике FLNC, которое цитируют СМИ, выражается сожаление в связи с "вымиранием и исчезновением корсиканского народа".

"Корсиканский народ убивают Франция, мировая экономическая система и часть нашего народа, состоящего с ними в сговоре", - заявила в переданном в газету Corse Matin документе организация, которая в июне 2014 года официально провозгласила прекращение вооруженных форм борьбы за независимость корсиканского народа и переход с подпольной на легальную деятельность после сорокалетия, отмеченного более чем 4,5 тыс. терактов.

В 2016 году FLNC вновь подтвердил это обязательство.

В своем коммюнике FLNC заявил о "крайне пессимистичном" настрое относительно объявленных дискуссий с Парижем и ожидаемого в конце июля прибытия на остров министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Французские власти, по мнению сепаратистов, ведут себя "презрительно и снисходительно" по отношению к устремлениям корсиканцев.

Побывавший на Корсике в середине марта Дарманен пообещал местным властям перспективу "автономии", напоминает во вторник телеканал BFMTV.

Франция Корсика Фронт национального освобождения Корсики
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