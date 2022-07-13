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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Установка турбин для ветроэлектростанции Hywind Tampen задержится до весны 2023 г.

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor скорректировала план сборки четырех турбин для плавучей ветровой электростанции Hywind Tampen, которая будет поставлять электроэнергию на нефтяные и газовые платформы.

Как сообщила компания, как и планировалось, семь первых турбин Hywind Tampen будут введены в эксплуатацию в этом году. Последние четыре будут установлены следующей весной.

"Узкие места в цепочке поставок, в первую очередь связанные с мировым рынком стали, препятствуют доставке последних четырех секций башни для ветряных турбин до сентября 2022 года. Это будет слишком поздно для установки в этом году из-за погоды, откладывая установку оставшихся четырех турбин до следующего года" - говорится в сообщении.

Компания планирует начать производство электроэнергии с учетом 7 турбин (имеют мощность 60 МВт) в течение года и поставлять электроэнергию сначала на месторождение Gullfaks, а затем на месторождение Snorre.

После завершения строительства Hywind Tampen станет крупнейшей в мире плавучей ветряной электростанцией и первой, которая будет поставлять электроэнергию на нефтяные и газовые платформы. Ветряная электростанция имеет системную мощность 88 МВт и, как ожидается, покроет 35% потребности в электроэнергии на месторождениях Gullfaks и Snorre.

Siemens Gamesa является поставщиком башен, гондол и лопастей. "Были обнаружены отклонения в качестве стали в четырех секциях башни, и были немедленно приняты корректирующие меры. Однако сложная ситуация на рынке стали привела к задержке поставок", - отмечает Equinor.

Норвегия Equinor Hywind Tampen
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