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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Европейская ракета Vega стартовала на орбиту с итальянским спутником

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Vega-C в среду стартовала на орбиту с итальянским геодезическим спутником и группой европейских малых космических аппаратов, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 10:13 по местному времени (в 16:13 по Москве).

В рамках первого полета новой ракеты основной полезной нагрузкой был геодезический спутник LARES-2, разработанный Итальянским космическим агентством. Его основная задача – изучение гравитационного поля Земли. Также на орбиту отправились шесть кубосатов, созданных европейскими университетами и научными учреждениями.

Легкая четырехступенчатая одноразовая ракета-носитель Vega-C разрабатывалась с 2014 года совместно ESA и Итальянским космическим агентством (ASI). Она имеет длину около 35 метров и массу примерно 210 тонн, способна выводить до 2200 кг на полярную орбиту высотой 700 км.

Vega ESA
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