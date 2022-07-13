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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В ХАМАС выразили недовольство заявлением Байдена в Израиле

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС выразило недовольство заявлением президента США Джо Байдена по его прибытии в Израиль, сочтя их доказательством того, что американский лидер не намерен защищать интересы палестинцев.

"Заявления Байдена в начале визита в наш регион о том, что он - сионист, показывают его полную приверженность сионистским интересам", - приводят ближневосточные СМИ заявление представителя ХАМАС Хазема Касема.

Он добавил, что комментарии Байдена "подтверждают масштабы преступления некоторых сторон посредством координации с американцами по формированию альянсов, частью которых является оккупация территорий".

Ранее в среду Байден прибыл в Израиль. "Не нужно быть евреем, чтобы быть сионистом", - сказал американский лидер в аэропорту.

"Я горжусь тем, что могу сказать, что наши отношения с Израиле сильнее, чем когда-либо, и в ходе этого визита мы усилим нашу связь. Мы усилим сотрудничество США и Израиля и приверженность израильской безопасности", - отметил он.

ХАМАС Израиль США Джо Байден
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