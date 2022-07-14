Агрохолдинг "Кернел" займется поставками нефтепродуктов и удобрений на Украину

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Агропромышленная группа "Кернел" планирует заняться поставками на Украину нефтепродуктов, удобрений, чтобы преодолеть дефицит ресурсов для агропроизводства в стране, заявил руководитель коммерческого отдела "Кернела" Игорь Стельмащук.

"Вместе с партнерами мы сможем наладить долгосрочную системную работу в процессах производства и поставки удобрений. А в будущем построим мощный диверсифицированный механизм обеспечения Украины нефтепродуктами, планово и циклически будем закрывать потребности агропредприятий в горючем", - приводятся слова Стельмащука на странице группы в соцсети.

По его данным, сейчас "Кернел" обменивается опытом и идеями с ключевыми игроками мирового рынка нефтепродуктов.

"Определились с актуальными проблемами ресурсного, логистического и инфраструктурного характера. Оценили риски и тренды топливного рынка. Будущую годовую потребность страны в дизельном топливе оценивают на уровне 4 млн тонн, поэтому украинским потребителям нужно уже сейчас налаживать сотрудничество с Европой", - считает Стельмащук.

По его словам, Украина вынуждена заменить источники поставок нефтепродуктов, чем планирует заняться и "Кернел".

Кроме того, агрохолдинг работает над проектами по обеспечению агросектора минеральными удобрениями, услугами логистики и перевалки в портах. "Кернел" подписал первые контракты на поставку удобрений под посев озимой пшеницы и рапса осенью, что особенно важно с учетом вероятного мирового дефицита удобрений осенью 2022 и весной 2023 года.

"Кернел" – крупный производитель подсолнечного масла. Помимо этого, холдинг занимается выращиванием и торговлей другой агропродукцией. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd. является Андрей Веревский с долей 41,3%.