Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Социал-демократы официально начали обсуждать исключение Шредера из партии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Члены Социал-демократической партии ФРГ в четверг официально начали обсуждать возможность исключения экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партии, сообщают европейские СМИ.

Региональное подразделение партии в Ганновере, где живет Шредер, приступило к рассмотрению 17 заявок от членов партии, которые требуют его исключения.

При этом, как отмечают европейские СМИ, решение арбитражной комиссии партии по вопросу членства Шредера в партии будет, вероятно, принято только через несколько недель.

Сам Шредер на слушания не явился, адвоката, который имел право представлять интересы бывшего канцлера, также не было.

Агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что вероятность исключения экс-канцлера из партии невысока, поскольку в Германии это очень сложная и продолжительная процедура, которая чаще всего не приводит к результату.

Шредера в Германии критикуют за недостаточно жесткую, по мнению ряда местных политиков, позицию по отношению к России. 19 мая издание Spiegel сообщило, что Шредер остался без полагавшегося ему за государственный счет бюро в бундестаге, и без сотрудников. Такое решение принял комитет бундестага по бюджету, а до этого соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции.

Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 года по 2005 год.

Германия Герхард Шредер СДПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 14 июля

Россия прекратит взаимодействие с Северным советом министров

Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Мьянмы предложил открыть консульство страны в Петербурге

Bloomberg сообщил о планах ЕС выделить Украине еще 500 млн евро военной помощи

Bloomberg сообщил о планах ЕС выделить Украине еще 500 млн евро военной помощи

Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке

Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке

Цена Brent на торгах опускалась ниже $95 за баррель

Риши Сунак набрал больше всех голосов во втором туре выборов лидера консерваторов

Риши Сунак набрал больше всех голосов во втором туре выборов лидера консерваторов

В ЕС обсуждают возможность снятия санкций с некоторых физлиц из РФ

В ЕС обсуждают возможность снятия санкций с некоторых физлиц из РФ

В Запорожской области решили в начале осени провести референдум о вхождении в состав РФ

В Запорожской области решили в начале осени провести референдум о вхождении в состав РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });