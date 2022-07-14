Россия прекратит взаимодействие с Северным советом министров

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия в ответ на недружественные действия североевропейских государств и введенные ими санкции прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров в Петербурге и Калининграде, сообщила пресс-служба правительства .

Распоряжением правительства прекращено действие соответствующих меморандумов. Оно прекращает практическое взаимодействие с Северным советом министров и реализацию проектов этой организации на территории России, говорится в сообщении.

В Северный Совет входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.