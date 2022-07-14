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В ЕС подписали декларацию о научных исследованиях в Атлантике

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в Брюсселе, что в четверг в Вашингтоне Евросоюз, Аргентина, Бразилия, Кабо-Верде, Канада, Марокко, США и Южная Африка подписали новую декларацию о научных исследованиях и инновациях в Атлантическом океане.

"Усиление существующего международного сотрудничества в области исследований в Атлантике и Арктике, обмен научными знаниями и данными, а также улучшение наблюдения за океанами играют важную роль для достижения ключевых целей в рамках научной миссии ЕС "Океан и вода" по восстановлению морских экосистем", - заявил в связи с этим событием член ЕК по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовству Виргиниюс Синкевичус.

По его словам, совместная работа ученых по обе стороны Атлантики над проблемами климатических изменений и состояния океана позволит не только улучшить управление водными ресурсами Атлантики, но также распространить на мировом уровне полезный опыт, что умножит добавленную стоимость подписанной декларации.

Эта декларация, отмечается в коммюнике ЕК, "продолжит успех океанской научной дипломатии и определит совместный путь сотрудничества в океанических исследованиях Атлантики от полюса до полюса на ближайшее десятилетие".

В Брюсселе считают, что благодаря этому новому научному стратегическому курсу атлантические партнеры объединят свои усилия, чтобы принять наиболее настоятельные вызовы, с которыми сталкивается этот океанский бассейн, в частности, климатических изменений, утраты биоразнообразия, загрязнения, защиты и восстановления экосистем и устойчивой и инклюзивной океанской экономики в соответствии с целями "зеленого курса" ЕС.

Евросоюз Атлантика
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