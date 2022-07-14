Первая жена Трампа скончалась в Нью-Йорке

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп сообщил от смерти в возрасте 73 лет его первой супруги: Иваны Трамп.

"Мне очень грустно сообщать всем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По информации телеканала ABC News, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Ивана Трамп родилась в 1949 году в Чехословакии, вышла замуж за Трампа в 1977, развелась в 1992. В этом браке у нее родилось трое детей - Дональд-младший, Иванка и Эрик.