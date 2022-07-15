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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Азербайджан заключит с ЕС новое соглашение по энергобезопасности

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни Азербайджан и ЕС подпишут документ в сфере энергетической безопасности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он сообщил об этом на совещании по итогам первого полугодия и отметил, что новое соглашение поднимет сотрудничество сторон на более высокий уровень.

Президент также напомнил, что не раз встречался и говоирл по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, и отметил, что главной темой этих бесед стала нормализация азербайджано-армянских отношений.

"Однако в то же время ведутся широкие дискуссии относительно будущего развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. В этом году осуществлялось активное сотрудничество с ЕС. Как вы знаете, мы работаем над новым соглашением (о стратегическом партнерстве - ИФ). Большая часть соглашения согласована, а несогласованные вопросы обсуждаются. Надеюсь, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы", - сказал он.

15 июля Еврокомиссия сообщила, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон 18 июля посетят Азербайджан и проведут встречи с руководством страны. Симсон, в частности, встретится с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Азербайджан Евросоюз Ильхам Алиев Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Шарль Мишель Кадри Симсон Парвиз Шахбазов
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