Главы МИД ЕС 18 июля обсудят военную помощь Украине и санкции ЕС против РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник, 18 июля, в Брюсселе, планирует работу в связи с украинской ситуацией по трем направлениям: поддержка Украины, санкции против РФ, информирование международного сообщества о последствиях конфликта, сообщил источник в ЕС.

"По первой части мы полагаем, что состоится обсуждение дополнительной военной поддержки Украины", - сказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Евросоюза, знакомя их в пятницу с повесткой дня министерской встречи.

"Будет дискуссия по санкциям (в отношении РФ - ИФ). Мы готовим ряд мер", - продолжил собеседник СМИ. Совет также выслушает по видеосвязи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о положении в стране.

Что касается военной помощи Киеву, в Брюсселе ожидают от Совета ЕС "политического решения" государств-членов по пятому траншу в соответствии с указаниями Европейского совета.

"То есть государства-члены должны открыть путь возможному пятому траншу Европейского фонда мира. Решение в понедельник, конечно, не будет принято в техническом плане, но посмотрим, удастся ли достичь соответствующего политического решения", - отметил высокопоставленный источник.

"Мы не ожидаем в понедельник никакого решения по санкциям", - заявил он. В пятницу было опубликовано предложение Еврокомиссии о "различных направлениях работы по санкциям".

По его словам, это не другой пакет санкций как таковой. Речь о том, чтобы поддерживать действующие санкции, улучшать их, совершенствовать. Будут добавлены некоторые меры к существующим, но "мы скорее говорим об улучшении, консолидации наших предыдущих пакетов санкций", уточнил функционер ЕС.

Собеседник журналистов также подтвердил, что в ходе дискуссии члены совета будут обсуждать предложение о запрете российского экспорта золота.

"Запрещение импортировать золото в ЕС должно быть среди этих мер, и это не символическая мера. Известно, что Россия значительный экспортер золота. Идея в том, чтобы перекрыть ей еще один кран финансирования", - сказал функционер ЕС.