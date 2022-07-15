Грузия не позднее 2024 г. начнет добычу собственного газа с месторождения в Кахетии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Подтвержденные запасы газа на месторождении в Кахетии составляют 16 млрд кубометров, в ближайшее время начнется их разработка, сообщил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили журналистам в пятницу. По его словам, это сведения Государственного агентства нефти и газа.

"По самым пессимистическим расчетам, добыча газа на этом месторождении начнется в 2024 году", - отметил Давиташвили.

Согласно данным Госагентства нефти и газа, наличие природного газа на месторождении подтвердила скважина, пробуренная специалистами компании Schlumberger. В агентстве считают, что этих запасов хватит стране примерно на восемь лет потребления.

Грузия почти 100% газа импортирует из Азербайджана. В 2021 году поставки из соседней страны составили 2,2 млрд кубометров.