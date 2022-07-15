ЕК предложила пригласить Украину в Конвенцию об общем транзите

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) предложила пригласить Украину присоединиться к Конвенции об общем транзите – международной системе таможенного транзита товаров, которая гарантирует упрощенные процедуры в этой сфере между Евросоюзом и странами-партнерами.

"Украина соответствует всем необходимым критериям для присоединения к Конвенции, включая юридические, структурные и IТ-требования", - говорится в принятом в пятницу проекте документа о позиции ЕС.

В документе отмечается, что, "кроме того, присоединение к этой Конвенции предусмотрено в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной и в стратегии ЕС по подготовке вступления Украины в ЕС".

Конвенция предполагает облегченный процесс перевозки товаров между ЕС и семью "странами общего транзита" (Норвегией, Исландией, Швейцарией, Северной Македонией, Сербией, Турцией и Великобританией).

К членам договора применяются упрощенные правила, такие как взаимно признанные финансовые гарантии таможенного транзита и меньшее количество проверок. Они помогают сократить расходы для предприятий ЕС и стран-партнеров, одновременно облегчая и стимулируя торговлю, отмечается в пресс-релизе ЕК.

После одобрения Советом ЕС эта позиция будет представлена высшему органу Конвенции и другим странам-подписантам, которые затем могут официально пригласить Украину присоединиться.

ЕК надеется, что это может произойти в октябре текущего года.