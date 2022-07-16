Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

СМИ сообщили, что встреча министров финансов G20 может завершиться без коммюнике

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Раскол стран, входящих в G20, в связи с ситуацией вокруг Украины, скорее всего, не позволит согласовать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и руководителей центробанков группы крупнейших экономик мира, проходящей на индонезийском острове Бали, сообщают СМИ со ссылками на источники.

"Мы не ожидаем коммюнике", - сказал один из источников.

По мнению собеседников журналистов, итоги встречи в своем заявлении подведет министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати.

Выступая с приветственным словом на открытии встречи, он призвал страны "двадцатки" предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолеть разногласия, чтобы реагировать на глобальные вызовы и помочь странам с низким уровнем дохода решить проблему роста цен на продовольствие и энергоресурсы.

G20 Украина Россия Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жертвами крушения военного вертолета в Мексике стали 14 человек

Две ракеты были пущены из сектора Газа по Израилю

Что произошло за день: пятница, 15 июля

На юго-западе Европы начались сильные лесные пожары на фоне сильной жары

На юго-западе Европы начались сильные лесные пожары на фоне сильной жары

Источник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФ

Источник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФ

Иран вышел на второе место среди покупателей российского зерна в 2021/2022 сельхозгоду

Власти херсонской Новой Каховки разрешили задерживать подозрительных лиц на 72 часа

Посла РФ вызвали в МИД Великобритании из-за сообщений о смерти в ДНР пленного британца

Еврокомиссия подтвердила планы запретить импорт золота из РФ

Еврокомиссия подтвердила планы запретить импорт золота из РФ

Еврокомиссия предложила новый пакет мер для усиления санкций против России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });