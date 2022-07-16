СМИ сообщили, что встреча министров финансов G20 может завершиться без коммюнике

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Раскол стран, входящих в G20, в связи с ситуацией вокруг Украины, скорее всего, не позволит согласовать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и руководителей центробанков группы крупнейших экономик мира, проходящей на индонезийском острове Бали, сообщают СМИ со ссылками на источники.

"Мы не ожидаем коммюнике", - сказал один из источников.

По мнению собеседников журналистов, итоги встречи в своем заявлении подведет министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати.

Выступая с приветственным словом на открытии встречи, он призвал страны "двадцатки" предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолеть разногласия, чтобы реагировать на глобальные вызовы и помочь странам с низким уровнем дохода решить проблему роста цен на продовольствие и энергоресурсы.