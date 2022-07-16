Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля в субботу нанесли удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад в ответ на ракетный обстрел (израильские - ИФ) самолеты нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении армии.

Удары, как следует из заявления, были нанесены по "объекту по производству оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС, и еще трем военным постам, принадлежащим ХАМАС".

Как сообщалось, из сектора Газа по израильской территории в ночь на субботу были пущены две ракеты, одна из них была сбита средствами ПВО. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.

СМИ отмечают, что ракетный обстрел из Газы мог быть спровоцирован израильским рейдом на Западном берегу Иордана рано утром в пятницу, в результате три палестинца погибли и восемь ранены.