Жительница США подала иск против производителя Skittles из-за опасного красителя

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Жительница Калифорнии подала иск к компании Mars Inc. из-за оксида титана (TiO2), который добавляется в качестве красителя в конфеты Skittles, сообщает Daily Mail.

Дженил Темз в своем иске заявляет, что компания ставит под угрозу потребителей из-за высокого уровня оксида титана, который якобы может изменять ДНК, а также негативно влияет на ряд жизненно важных органов, включая мозг, если употребляется в больших количествах.

В иске отмечается, что в ЕС в следующем месяце диоксид титана будет запрещен.

Mars сообщения об иске не комментирует.