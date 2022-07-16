Грузовик Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX с припасами и оборудованием на борту состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает НАСА.

Всего на станцию было доставлено около 2,6 тонны припасов, топлива и научных экспериментов для действующего экипажа. Корабль проведёт в составе орбитального комплекса станции около месяца, после чего отстыкуется, сойдёт с орбиты и приводнится в Атлантике.

Запуск корабля был осуществлён в пятницу ночью с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

С октября 2012 года по июль 2022 года компания SpaceX осуществила 25 запусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.