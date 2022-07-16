Российские военные провели проверку прибрежной зоны под Мариуполем на предмет минирования

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота и инженерного соединения Южного военного округа выполнили проверку более 5 км береговой линии в районе поселка Мелекино под Мариуполем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЮВО.

"От местных жителей поступила информация о возможном минировании националистами ВСУ противодесантными минами береговой линии Азовского моря. Инженерные подразделения НВМБ, используя опыт разминирования городского пляжа Мариуполя, применили плавающие транспортёры ПТС для траления прибрежного участка моря с помощью специальной конструкции из металлических тросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего проверили более 5 км береговой линии, в трехсотметровой зоне от берега мины не обнаружены.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.