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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Иудеи будут соблюдать пост 17 июля в память о разрушении древнего Иерусалимского храма

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В это воскресенье иудеи всего мира будут соблюдать пост по случаю 17 тамуза (дата еврейского календаря): именно в этот день, как считается, в разные годы происходили трагические события еврейской истории.

В первую очередь день 17 тамуза связан с проломом городской стены Иерусалима войском вавилонского царя Навуходоносора, что через три недели привело к разрушению Иерусалимского храма. Также эта дата связана с изгнанием еврейского народа из Израиля.

"Иерусалимский Храм был ядром еврейской жизни, от него исходила вся жизнь евреев в Земле Израиля, а во времена Второго Храма - и за ее пределами. Его разрушение привело к тому, что евреи расселились по всему миру, а между еврейскими общинами возникли серьезные отличия в культуре и обычаях", - напомнил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в обращении к единоверцам.

В то же время, по его мнению, вспоминать предпосылки событий, которые привели к нападению на Иерусалим и разрушению храма, можно в разных ключах.

"Мы могли бы навсегда невзлюбить тех, кто это сделал, постоянно порицать их имена и ждать, что будет восстановлена справедливость. Мы могли бы предаваться тихой скорби или даже унынию. Однако мы видим, что иудейское понимание духовности и образ мысли предлагают нам совершенно иной смысл траура. В первую очередь, соблюдая траур по бедствиям, настигшим народ Израиля, еврей думает о том, что он сам мог бы сделать для исправления их последствий и возвращения мира в состояние равновесия", - пишет раввин.

Пост 17 тамуза начинается с рассветом и заканчивается с выходом звезд. Точное время поста зависит от географического расположения, в Москве 17 июля он продлится с 00:34 до 22:05, в эти часы строго запрещено пить и есть. Дата 17 тамуза в этом году выпадает на субботу, а так как в шабат запрещено поститься, то пост переносится на воскресенье.

Федерация еврейских общин России Александр Борода
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