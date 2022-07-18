Два самолета столкнулись в США

Четыре человека погибли

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Два самолета столкнулись в воздухе в американском городе Норт-Лас-Вегас, сообщает Fox News.

По словам официальных лиц, в результате происшествия погибли четыре человека.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), столкновение одномоторного Piper PA-46 и Cessna 172 произошло в аэропорту города около полудня воскресенья.

На борту каждого самолета находилось по два человека.

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.