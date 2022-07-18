Кольцо попало в Книгу рекордов за содержание 24 679 бриллиантов
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Изделие индийская ювелирная компании попало в Книгу рекордов Гиннесса, за наибольшее количество бриллиантов. Украшение содержит 24 679 камень. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов.
Кольцо носит название "Ами", что на санскрите означает "бессмертие".
Дизайн изделия основан на розовом вешенке.
"Гриб олицетворяет бессмертие и долголетие", - сказал Абдул Гафур Анадиян, управляющий директор SWA Diamonds.
Кольцо, вес которого составляет около 12 унций, было оценено SWA Diamonds в $95 243.