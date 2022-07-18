Глава МИД КНР считает, что Европе следует задуматься над перестройкой своей системы безопасности

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече министров иностранных дел G20 Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Всему миру следует извлечь уроки из кризиса вокруг Украины, а Европе следует задуматься над перестройкой своей системы безопасности, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Ван И заявил(...), что уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают тщательного изучения всеми сторонами. В долгосрочной перспективе все стороны должны изучить возможность построения сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира", - говорится в сообщении МИД Китая о беседе Ван И с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Китайский министр подчеркнул, что "Китай не является стороной украинского конфликта". В то же время, по его словам, "мы не сидели, сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь". Китайская сторона "всегда непоколебимо и настойчиво" выступала за мирный процесс и урегулирование конфликта путем переговоров.

Ван И согласился с Сийярто в том, что кризис вокруг Украины "не только оказал серьезное влияние на Европу, его негативные побочные эффекты распространились на весь мир". Он напомнил, что на недавней встрече глав МИД "большой двадцатки" Китай выдвинул инициативы по решению вопросов продовольственной и энергетической безопасности.

Он выразил надежду, что Венгрия "продолжит отстаивать объективную и справедливую позицию и будет способствовать тому, чтобы ЕС проводил активную и прагматичную политику в отношении Китая".