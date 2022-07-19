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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В Ингушетии задержали мужчину, напавшего в офисе с ножом на бывшую жену

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, избившего и ранившего свою бывшую супругу в одном из офисов в столице Ингушетии Магасе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Бывший муж в ходе конфликта напал на женщину и ранил ее. По предварительным данным, мужчина заперся вместе с ней в одном из помещений столичного офиса и нанес ей ножевые ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавший сразу скрылся с места происшествия на машине, предположительно, с другом. Пострадавшая госпитализирована. Подозреваемый задержан, во вторник в отношении него будет избрана мера пресечения.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

Ингушетия Магас
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