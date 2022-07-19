Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Главы Минобороны США и Украины обсудили предстоящую встречу группы по помощи Украине

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников по телефону обсудили вопросы предстоящей встречи международной контактной группы по оказанию помощи Украине, сообщил Пентагон.

"Министр обороны Остин побеседовал с министром обороны Украины Резниковым, чтобы с союзниками и партнерами обсудить встречу Контактной группы по помощи Украине, которая состоится виртуально 20 июля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны "обменялись мнениями по помощи Украине в области безопасности и договорились продолжать тесную координацию".

Резников также "предоставил обновленную информацию о ситуации на местах", сообщил Пентагон.

Договоренность о проведении встречи была достигнута в ходе телефонного разговора министров ранее.

США Украина Ллойд Остин Алексей Резников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стрельба произошла в баре в Париже

Депутат Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьера Великобритании

Франция пережила день температурных рекордов

Франция пережила день температурных рекордов

Бывший первый замгубернатора Вологодчины возглавил правительство Запорожской области

В Херсонской области сообщили об ударе украинских военных по району Каховской ГЭС

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Brent подорожала до $105,5 за баррель

Компании airBaltic пришлось арендовать самолеты из-за их дефицита

Из-за жары в Великобритании закрыли школы и отменили массовые мероприятия

Из-за жары в Великобритании закрыли школы и отменили массовые мероприятия
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о поражении 14 пунктов управления армии Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });