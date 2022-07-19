Главы Минобороны США и Украины обсудили предстоящую встречу группы по помощи Украине

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников по телефону обсудили вопросы предстоящей встречи международной контактной группы по оказанию помощи Украине, сообщил Пентагон.

"Министр обороны Остин побеседовал с министром обороны Украины Резниковым, чтобы с союзниками и партнерами обсудить встречу Контактной группы по помощи Украине, которая состоится виртуально 20 июля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны "обменялись мнениями по помощи Украине в области безопасности и договорились продолжать тесную координацию".

Резников также "предоставил обновленную информацию о ситуации на местах", сообщил Пентагон.

Договоренность о проведении встречи была достигнута в ходе телефонного разговора министров ранее.