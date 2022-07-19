Путин прибыл в столицу Ирана

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл во вторник в Тегеран, где он примет участие в саммите "астанинского формата" и проведет отдельные переговоры со своими коллегами из Турции и Ирана.

В последний раз Путин посещал Иран осенью 2018 года.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента Юрий Ушаков, в ходе нынешнего визита у Путина запланированы переговоры с руководством страны - Верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Эбрахимом Раиси.

С Раиси президент РФ кратко общался "на полях" саммита Каспийской пятерки в Ашхабаде в конце июня, в этот раз они проведут более продолжительную встречу, на которой, по информации Кремля, будет в частности обсуждаться тема иранской ядерной программы, двустороннее экономическое сотрудничество и подготовка нового стратегического договора между Москвой и Тегераном.

"На полях" встречи "астанинского формата" у Путина запланирована также беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Два президента обсудят ситуацию на Украине, в том числе механизм вывоза украинского зерна, который сейчас вырабатывается с участием представителей РФ, Украины, Турции и ООН. Кроме того, Путин и Эрдоган поговорят и о двусторонних "флагманских" экономических проектах.

Уже на саммите президенты России, Турции и Ирана обсудят дальнейшие шаги по окончательному урегулированию в Сирии, не обойдут вниманием и планы Анкары провести на севере Сирии новую операцию против курдских формирований.

По итогам встречи "астанинской тройки" ожидается принятие совместного заявления лидеров, а также их выступление перед прессой.