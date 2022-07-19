В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В порт финской столицы Хельсинки во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщил 6-й оперативной флот США.

Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному ракетному вооружению, управляемому единой системой Aegis ("Иджис").

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1600 км, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 ("Стандарт-2") и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC.

В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.

В понедельник Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Документ выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает государства-члены Североатлантического альянса официально поддержать их вступление.

Ранее, 9 июня, комитет американского Сената по международным отношениям одобрил резолюцию, в которой содержался призыв к НАТО в кратчайшие сроки предоставить Финляндии и Швеции членство в альянсе.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения. 29 июня руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав альянса.