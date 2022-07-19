Чрезмерные осадки и холод вызвали заболевания с/х культур на Украине

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Наблюдаемые на Украине в последнее время агроклиматические условия, такие как частые дожди и умеренная температура воздуха, способствовали развитию и распространению болезней сельскохозяйственных культур, сообщается на сайте Национальной академии аграрных наук (НААН).

"В посевах озимых и яровых зерновых на несобранных площадях возникли болезни колоса. Так, фузариоз колоса обнаружен на 3-22% площадей, поражены 0,5-6% колосьев в посевах Волынской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областей. Септориоз колоса – 7-55% площадей, макс. 9-19% колосьев (Волынская, Львовская, Тернопольская, Черниговская области). На 5-15% площадей в Хмельницкой области 1,5-3% колосьев поражены мучнистой росой", - говорится в сообщении.

Оливковой плесенью поражено 2-16% колосьев пшеницы в Волынской, Закарпатской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой областях.

По данным НААН, заболеваемость летучей и твердой сажкой обнаружена на 0,01-1% колосьев ячменя в Житомирской области. В Волынской, Житомирской и Черниговской областях на ржи обнаружены рожки (спорынья - ИФ). В западных областях на 2-5% зерновых – белоколосость.

"Для сохранения качества зерна следует провести первоочередную уборку пораженных хлебов прямым комбайнированием, а также очистку и просушку зерна до влажности не выше 14%. В дальнейшем обязательно сделать фитоэкспертизу семян и преобладающих возбудителей болезней, принять решение о выборе протравителя и своевременно оздоровить посевной материал", - советуют специалисты НААН.