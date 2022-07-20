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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В ЛНР сообщили, что союзные силы закрепились на господствующих высотах у Северска

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие украинской армии почти полностью покинули Северск в Донецкой народной республике, союзные силы закрепились на господствующих высотах у города, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель Народной милиции соседней Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Касаемо Северска: сейчас наши военнослужащие находятся на господствующих высотах. Военнослужащих украинской армии практически в этом населённом пункте не осталось", - сказал Марочко.

Он отметил, что украинские военные отступили из города на вторую линию обороны, откуда ведут обстрелы Северска. "Целесообразности входить в данный населённый пункт на сегодняшний момент нет. Только после того, как мы выбьем противника и лишим его возможности обстреливать данный населённый пункт, только в этом случае можно будет входить и освобождать данный населённый пункт", - пояснил Марочко.

Хроника 24 февраля – 20 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ЛНР Северск ДНР
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